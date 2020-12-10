Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдукаримов поздравил азербайджанский народ, сообщили в посольстве Казахстана в Азербайджане.

«От имени братского казахского народа поздравляю весь азербайджанский народ с этим радостным днем, с великой победой, которую он одержал в Великой Отечественной войне, и передаю искренние пожелания моего народа. Азербайджан восстановил долгожданную историческую справедливость и территориальную целостность. Все мы были свидетелями этого славного и блестящего успеха. Мы все были свидетелями победы храброй азербайджанской армии, в том числе и Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева. Эта победа была достигнута благодаря его тактическим приемам, эффективной стратегии, железной воле и непобедимой гордости народа. Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность в соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН. В этот День Победы выражаю соболезнования семьям шехидов, погибших в Великой Отечественной войне, и желаю скорейшего выздоровления раненым», — говорится в поздравлении.

Minval.az