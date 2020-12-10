Пользователи из ряда стран мира отмечают в четверг проблемы в работе приложения Facebook Messenger. Информация об этом появилась на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Большая часть жалоб от пользователей поступает с территории Азербайджана, Польши, Венгрии, Бельгии, Великобритании и Филиппин.

По данным сервиса Downdetector, 54% пользователей не могут получать сообщения, 30% испытывают проблемы с подключением к серверу, а еще около 14% не могут войти в мессенджер.

Пользователи из европейских стран также жалуются на сбои в работе социальных сетей Facebook и Instagram, но число обращений на данный момент незначительно.

Minval.az