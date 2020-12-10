Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на параде Победы в четверг в Баку, выразил слова благодарности Турции за морально-политическую поддержку в войне против Армении.

«Сегодня исторический день. Сегодня на Площади Азадлыг проходит парад Победы. Я очень рад, что президент Турции, мой дорогой брат Реджеб Тайип Эрдоган принял мое приглашение для участия на параде. В тоже время на параде принимает участие большая делегация из Турции, а также турецкие солдаты», — сказал Алиев, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Президент отметил, что участие Турции на параде является еще одним примером братства, дружбы между двумя странами и народами.

«С первых часов начала Отечественной войны мы чувствовали поддержку Турции. Эрдоган с первых часов поддержал позицию Азербайджана, отметив, что наше дело правое. Его однозначные, жесткие заявления по этому вопросу порадовали азербайджанский народ. Мой брат говорил, что в этой войне Азербайджан прав, Азербайджан не один, и что Турция всегда рядом с Азербайджаном. Это пример нашего единства, нашего братства», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что политическая и моральная поддержка Турции является предметом гордости каждого гражданина Азербайджана.

«Участвуя вместе на параде Победы, мы в очередной раз показываем наше единство не только нашим народам, но и всему миру», — добавил Алиев.

Minval.az