На 1 ноября этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность наемных работников в экономике Азербайджана увеличилась на 44,3 тыс. человек или на 2,7% и достигла 1 685,3 тыс. человек.

Как сообщили в Государственном комитете по статистике, из них 914,9 тыс. человек работали в государственном секторе, а 770,4 тыс. человек – в частном секторе.

За 10 месяцев нынешнего года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в экономике страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 14,7% и составила 704,5 манатов.

Minval.az