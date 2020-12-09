Операция российских миротворцев в Нагорном Карабахе не ограничится пятилетним сроком. В дальнейшем их деятельность может превратиться в постоянную базу в регионе. Такое мнение выразил статс-секретарь, заместитель председателя ДОСААФ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов.

По мнению Стаськова, после официального окончания конфликта желающих нарушить перемирие уже не будет. Впрочем, эксперт допустил отдельные провокации в Нагорном Карабахе.

«Когда закончился конфликт, желающих в массовом порядке участвовать в зоне конфликта уже нет. Отдельные провокации могут быть. Но миротворцы всегда готовы автономно решать данные вопросы по своей безопасности. Это люди подготовленные, со своим оружием и определенными правами. Я думаю, здесь особой такой не должно быть тревоги», — приводит «Политика сегодня» мнение Стаськова.

Вместе с тем особую осторожность российским миротворцам необходимо соблюдать при разминировании больших участков на местности.

«Нужно быть предельно внимательными, дабы исключить гибель миротворцев при выполнении этой задачи», — призвал генерал-лейтенант.

На вопрос о том, в каких ситуациях российские военные могут применить силу, эксперт подчеркнул, что только лишь в случае реальной угрозы их жизни и здоровью.

«Когда действительно уже угрожает опасность самим миротворцам. А так они, прежде всего, должны предотвращать любое насилие, гибель, разоружать соответствующих участников боевых действий, если они еще не разоружены. Применять меры, чтобы не было в зоне ответственности вооруженных конфликтов. Это крайний случай, когда им грозит опасность, тогда имеют право применить оружие», — объяснил Стаськов.

«Конфликт закончен, подписано соглашение. Самое главное, что вооруженные силы Армении выведены из конфликта, не должно быть соблазна, чтобы возобновить крупномасштабный конфликт. Мелкие провокации могут быть, но их могут исключить миротворцы», — заявил Стаськов.

Генерал-лейтенант добавил, что на урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном российскими миротворческими силами потребуется время. Пятилетняя операция — это только первый этап, констатировал Стаськов.

«Я думаю, что покажет время. Такие конфликты лечит время. 30 лет этот конфликт тлел, столько пролито крови. Пять лет — только начало, операция может перерасти в российскую базу», — убежден Стаськов.

Minval.az