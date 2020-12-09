Доктор военных наук Константин Сивков исключил регулярную партизанскую войну в Нагорном Карабахе, несмотря на то, что гористая местность региона способствует ее успешному ведению. При этом военный эксперт допустил появление локальных сил, которые, впрочем, будут быстро уничтожаться.

«Для партизанской войны нужен ряд условий. Первое — это местность, способствующая ведению партизанской войны. Там, конечно же, она этому способствует. Второе — для партизанской войны нужно определенное пространство, чтобы была возможность маневрирования для ухода от ударов регулярных войск, которые вооружением превосходят иррегулярные формирования. С этой точки зрения, учитывая ограниченность театра военных действий, возможности для ведения регулярной партизанской войны с участием крупных формирований там ограничены», — заявил Сивков.

Еще одно важное условие для ведения такой войны — это поддержка партизан мирным населением. На территориях Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана, скорее всего, не останутся армянские мирные жители, приводит «Политика сегодня» слова эксперта.

«Учитывая, что в тех районах, которые передаются Азербайджану, армянского населения слишком мало — если не остается совсем, поскольку оно сжигает свои дома и покидает эти районы, оно заполняется азербайджанским населением. И для армян для развертывания партизанской войны возможности там практически не остается», — полагает Сивков.

Без поддержки внешних сил партизанское движение не может долго существовать, напомнил эксперт. Но на линии соприкосновения противников присутствуют российские миротворческие силы, которые не дадут разгореться конфликту с новой силой.

«За счет трофейного оружия партизанское движение существовать не может. Учитывая, что территория между областями, которые занимают Армения и Азербайджан, блокируется российскими миротворцами, возможности для снабжения партизан на территориях, вновь занятых азербайджанцами, со стороны Армении также невелики», считает эксперт.

Возможности развернуть полноценную партизанскую войну на этих территориях практически нет, подчеркивает Сивков.

Minval.az