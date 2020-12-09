Специалисты России и Азербайджана проведут 11 декабря переговоры по ситуации, связанной с введением Россией с 10 декабря запрета на поставки томатов и яблок.

Предложение об этом прозвучало на переговорах главы Россельхознадзора Сергей Данкверта с руководителем агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Илахи оглы Тахмазли в среду.

«Стороны проработают возможность применения принципа регионализации при поставках плодоовощной продукции из Азербайджана в Россию», — уточняет Россельхознадзор.

Minval.az