9 декабря состоялся совместный ужин президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой с находящимся в стране с официальным визитом президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Аминой Эрдоган.
(Обновляется).
9 декабря состоялся совместный ужин президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой с находящимся в стране с официальным визитом президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Аминой Эрдоган.
(Обновляется).
Дата: 2020/12/09 20:30
Раздел: Азербайджан, Мир
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