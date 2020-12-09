9 декабря состоялся совместный ужин президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой с находящимся в стране с официальным визитом президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Аминой Эрдоган.

(Обновляется).





Minval.az