Город Джебраил, как и весь Джебраильский район, спустя 27 лет оккупации вооруженными силами Армении, в октябре этого года вновь перешел под контроль Азербайджана. Однако на месте прекрасного города и цветущих садов остались одни руины. Город был разграблен и разрушен.

Одну из главных достопримечательностей Джебраила – родник «Достлуг» («Дружба») постигла та же участь, что и другие культурные и религиозные памятники — он разрушен. Группе азербайджанских и иностранных журналистов, посетивших Джебраильский район, открылась прискорбная картина: от зданий остались одни фасады и фундаменты, нет и следа от культурных сооружений, вандализму подверглось и кладбище, пишет «Спутник».

Джебраильский район расположен на юге Азербайджанской Республики, на лоне гор Малого Кавказа. Район состоит из одного города (Джебраил), 4 поселков (Халафлы, Худаферин, Гумлаг, Махмудлу) и 92 деревень.

Minval.az