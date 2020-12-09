Завтра в Баку состоится грандиозный военный парад. Он ознаменует победу во Второй Карабахской войне и окончательное восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Больше нет и никогда не появится никакого «Арцаха», навсегда похоронены планы создания «Великой Армении». Таковы реальные итоги 44-дневной войны, в которой военную победу одержал Азербайджан, а Армения оказалась разгромленной.

Настроения в армянском обществе и армянских диаспорах — шок и злоба. Оппозиционеры хотят снести Пашиняна. Раздаются призывы о новом реванше — вместо того, чтобы навсегда отказаться от идеологического наследия Гарегина Нжде и территориальных претензий к своим соседям.

Но пары ядовитого идеологического тумана постепенно рассеиваются, и уже даже от видных представителей парламента Армении раздаются призывы об установлении дипломатических отношений с Азербайджаном. Дай бог, чтобы таких здравомыслящих политиков было в Армении как можно больше.

Сотни тысяч армян, которые завтра в Ютьюбе посмотрят Парад Победы в Баку, будут думать: «Как было бы хорошо, если бы во главе Армении стоял такой сильный, волевой и целеустремленный политик, как Ильхам Алиев!».

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az