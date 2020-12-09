В эфире турецкой телекомпании TGRT телеведущий Экрем Ачыкел широко осветил ситуацию в Армении и механизм компенсации, который должна выплатить страна Азербайджану.

Турецкий комментатор подчеркнул, что Азербайджан и азербайджанский народ требуют от Армении компенсацию в размере 50 млрд. долларов. Ачыкел отметил, что поскольку Армения не сможет выплатить эту сумму, то вынужденно сдаст Зангезур, при помощи которого Турция будет полностью связана с Азербайджаном.

«Армения никогда не сможет выплатить эти самые 50 млрд. долларов, и если Пашинян сдаст Зангезур, то не удивляйтесь», — отметил комментатор.

Minval.az