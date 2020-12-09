В Сальянском районе прошла церемония погребения шехида Назарова Эмина Захид оглу (1992 г.р.), погибшего в Отечественной войне, длившейся 44 дня и завершившейся победой Азербайджанской армии.

Его тело, обернутое в триколор Азербайджана было привезено в родное село Икинджи Варлы, передает Репорт.

В церемонии приняли участие глава ИВ Сальянского района Севиндик Хатамов, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности.

Э.Назаров был военнослужащим-сверхсрочником. У него остались 2 детей.

Minval.az