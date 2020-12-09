«Семьям участников войны и шехидов следует уделять серьезное внимание. Мы ведем работу в этом направлении».

Об этом заявил председатель Центрального банка Эльман Рустамов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает АПА.

Председатель ЦБ отметил, что будет создан совместный с Министерством труда и социальной защиты населения центр, который будет решать вопросы, связанные с погашением долговых обязательств банкам, и другие вопросы: «Наше государство ведет работу в этом направлении, она проводится и в финансовом секторе. Шехиды и все участники войны — наши герои. Президент Ильхам Алиев также дал очень важные поручения в связи с этим. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева уделяют внимание проблемам семей шехидов и участников войны, вопросам связанным с этим».

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