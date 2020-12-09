TƏBİB призвал граждан не выходить из дома.
Соответствующей публикацией Объединение поделилось в соцсетях:
«Дорогие граждане, уважаемые подписчики!
В эти дни общество пытается пройти самое большое испытание — борьбу с вирусом. Заражение вирусом тысяч людей, в том числе наших родных и близких, каждый день все больше заставляет нас осознавать эту беду.
Лучший метод борьбы с вирусом — защита себя и окружающих.
Ослабить темпы распространения вируса COVID-19 можно, если не выходить на улицу без надобности, оставаться дома. Это будет самой большой моральной поддержкой для нашего государства и врачей.
Нет никаких преград для нашей общей борьбы».