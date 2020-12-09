Члены турецкой и азербайджанской общин США начали кампанию по сбору помощи детям в Азербайджане, ставшим сиротами из-за действий армян в период 27-летней оккупации азербайджанских земель, передает «Анадолу».

Кампания поддержана такими неправительственными организациями, как: Турецко-американский национальный координационный комитет (TASC), Конгресс азербайджанских общин Америки (CASA), Сеть азербайджанцев США и Фонд «Карабах».

Все собранные средства будут потрачены на образование детей, лишившихся родителей вследствие действий ВС Армении.

Организаторы кампании привлекли внимание к гибели 50 тыс. жителей Азербайджана за годы агрессии Армении.

Minval.az