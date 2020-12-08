Водород является важным элементом для достижения углеродно-нейтрального будущего, и TAP активно следит за тенденциями.

Об этом заявил руководитель отдела внешних связей консорциума TAP Вугар Вейсалов.

“Мы находимся в процессе оценки, насколько TAP сможет технически приспособиться к транспортировке смеси природного газа и водорода. Особенно в случае расширения (до 20 миллиардов кубометров в год) было бы важно принять во внимание потенциальный будущий спрос и требования при проектировании любого нового оборудования”, — сказал В. Вейсалов, слова которого приводит «Репорт» со ссылкой на Euractiv.

Minval.az