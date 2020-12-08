Грандиозная историческая победа азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Азербайджана Ильхама Алиева и освобождение наших оккупированных территорий от врага всего за 44 дня вызвали бесконечное чувство гордости у инвалидов войны. Они гордятся Верховным главнокомандующим, нашей могучей армией.

Об этом было сказано на сегодняшнем мероприятии вручения министерством труда и социальной защиты населения инвалидам войны 40 автомобилей марки «Хазар», говорится в сообщении минтруда.

Выступивший на мероприятии председатель Государственного фонда социальной защиты населения Гималай Мамишов рассказал о заботе президента Ильхама Алиева об уязвимых группах населения.

Он отметил, что все социальные программы в стране успешно продолжаются и расширяются.

Обеспеченные автомобилями граждане выразили удовлетворение успешной социальной политикой президента Ильхама Алиева, особым вниманием и заботой о семьях шехидов, инвалидах войны, выразили главе государства признательность за то, что сегодня им были предоставлены автомобили.

Minval.az