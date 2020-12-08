В Азербайджане опубликован список органов, которые могут быть взяты у живого донора с целью трансплантации.

Об этом говорится в законе “О донорстве органов и тканей человека и трансплантации”, утвержденном президентом Ильхамом Алиевым.

Закон гласит, что с целью трансплантации от живого донора могут быть взяты только одна почка, одна доля легких, часть печени, часть поджелудочной железы, часть тонкой кишки, часть кожи, костный мозг, стволовые клетки.

Закон вступит в силу с 1 января следующего года.

Minval.az