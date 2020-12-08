В армянской среде начинается новый этап массового бегства — на сей раз из «Лачинского коридора». Напомним: как и было закреплено в Трехстороннем соглашении Азербайджана, Армении и России, 1 декабря территория Лачинского района, за исключением Лачинского коридора шириной в 5 километров, была передана Азербайджану. И как отметил в своем обращении к народу Президент Азербайджана Ильхам Алиев, «Лачинский коридор проходит через город Лачин. Таким образом, город Лачин остается посередине данного коридора. Я же в ходе бесед с Президентом России говорил, что город Лачин также должен быть возвращен нам. Поэтому мы предлагаем построить новый коридор. Разработать маршрут нового коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, и построить его. Здесь указано и время – в течение 3 лет. Но я считаю, что мы можем сделать это раньше. После определения параметров нового коридора город Лачин также будет возвращен нам».

Однако жители Лачина и села Забух, переименованного оккупантами в «Агавно», судя по всему, «хватаются за чемоданы» и не только чемоданы, не дожидаясь, пока новую дорогу хотя бы начнут строить. «Кавказский узел» приводит рассказ некоего Манвела Погосяна, который перебрался в оккупированный Лачин 20 лет назад и работал в созданных оккупантами «госструктурах»: дескать, «даже если армяне решатся остаться, то через три года здесь не останется ни одного армянина. Смысл растягивать время? Чего ждать?». Затем принимается рассказывать заученные «страшилки»: «В «Бердзоре» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) небезопасно. Миротворцы не смогут отслеживать передвижения по лесам и ущельям, которыми окружен город. А нам не разрешено иметь оружие для самозащиты, тогда как азербайджанцы будут вооружены до зубов. Нам даже военную форму носить запрещено. Нас тут будет единицы, а их – тысячи». Еще одна местная жительница, по имени Ашхен Степанян, перепуганно верещит: «В городе идет процесс расформировки «местных структур». К примеру, штат больницы до конца декабря формально числится, чтобы получить зарплату. Но здание уже передали (России). Как будут использовать здание, будет в ней база или госпиталь, неизвестно. В городе не функционирует детсад. Если в городе уже, по сути, и «полиции» нет, как нам там оставаться?»

Чего на самом деле боятся опрошенные журналистами местные жители, вопрос, конечно, открытый. И не исключено, что куда больше зловредных «вооруженных до зубов» азербайджанцев их пугают речи ереванских реваншистов, которые вполне могут спровоцировать новую войну. К тому же в Лачине до армянской оккупации армянского населения по сути не было, так что все эти «местные жители» перебирались сюда, занимая азербайджанские дома и азербайджанские земли, и сегодня прекрасно понимают, что ситуация меняется, а законные хозяева возвращаются. К тому же есть те, кто принимал участие в «этнических чистках» азербайджанцев в девяностые, кому уж точно не резон сталкиваться с азербайджанской юстицией… Важно другое. По ту сторону российских миротворческих постов об этом не принято говорить вслух, а в СМИ регулярно публикуются бодрые реляции, сколько беженцев-карабахцев вернулись в Ханкенди, но и там не могут не задавать себе опасных вопросов: что дальше? Да, сегодня в Ханкенди, Ходжавенде, Агдере дислоцированы российские миротворцы, но, во-первых, срок их пребывания определен в 5 лет, и по крайней мере пока никто не обещает его обязательно продлить. А во-вторых, и в-главных, никакого особого статуса для Карабаха не предусматривается, азербайджанский суверенитет здесь будет восстановлен, и совершенно необязательно, что этого придется ждать 5 лет. А здесь тоже есть и те, кто «побаловался автоматом» в девяностые, и те, кто служил в артиллерийских подразделениях, обстреливавших ракетами Барду и Тертер, и те, кто работал в созданных оккупантами «структурах власти» и уж точно под шумок поживился азербайджанским имуществом, и какую правовую оценку все это получит теперь? И самое главное, что теперь делать? «Спокойно жить» и наблюдать за ситуацией? Или…искать пути отхода?

А это значит, что новая волна массового бегства, скорее всего, не ограничится Лачинским коридором. Такое вот получилось у оккупантов «Агавно» вместо Забуха.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az