«Азербайджанские солдаты освободили земли, которые много лет находились под оккупацией, и тем самым сегодня начинается новая страница не только для Азербайджана, но и всего региона».

Об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу во время выступления на проходящем в Москве бизнес-форуме «Азербайджан-Россия: экономическая дипломатия и стратегия партнерства».

«Наш президент Ильхам Алиев много раз в своих выступлениях говорил о том, что это создает большое окно возможностей для всего региона. Если наши соседи наберутся мудрости и встанут на путь нормального взаимодействия, то это послужит на пользу для всего региона», — приводит «Репорт» слова посла.

Minval.az