До тех пор, пока не будет создана вакцина от COVİD-19, мы будем вынуждены идти на ограничения.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

По его словам, Азербайджан намерен приобрести «самую безопасную и эффективную вакцину».

Мовсумов напомнил, что в Великобритании и Турции уже началась вакцинация от коронавируса, добавив, что позднее будет предоставлена информация о порядке и очередности вакцинации в Азербайджане.

Minval.az