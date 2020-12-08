Был конец октября 2020-го, как ни странно – такой теплый для этого времени года. Но именно в этот день шел дождь, смывая слезы с лиц пришедших встретить шахида. Этот дождь был своеобразным символом скорби природы, оплакивающей гибель молодого, веселого парня, жившего по соседству. И – крик народный, и стон многотысячный – как можно было такое пережить? А, тем не менее, в течении 44-дневной войны эти траурные шествия стали трагической частью жизни.

Сложно передать чувство, когда ты идешь по улицам родного района и видишь флаги, бьющиеся на ветру. Великая радость победы греет сердце, но флаги реют и над печальными алтарями памяти, установленными по периметру улиц Ясамальского района. На алтарях – фотографии наших соседских ребят, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана. Сошли в землю, родные, но не сошли с нее. Глаза молодых солдат – такие ясные, такие веселые, уже навеки погасшие, смотрят на нас, оставшихся в живых. И не верится, что никогда больше мы их не увидим. А ведь совсем недавно эти мальчики здоровались, помогали доносить тяжелые сетки до дома, смеялись и шутили с товарищами по улице, были полны жизни. Непостижимо понимание того, что остались они только на фотографиях солдатских алтарей и в нашей памяти. Ежедневно жители Ясамальского района украшают места скорбной памяти живыми цветами. И полощутся флаги победы, на великий алтарь которой положили свои молодые жизни наши ясамальские ребята, ни минуты не сомневаясь в том, что этот вклад и есть то самое служение Родине, о котором так много было сказано в течении этих долгих 27-ми лет. В сердцах этих мальчиков, так же как и в сердцах стен тысяч граждан Азербайджана, огнем горела кровавая память Шуши и Физули, Ходжавенда, Агдере и Агдама. Они выполнили свой долг перед родиной, оставшись на дорогах войны, проложенной 27 лет назад их отцами и дедами. Низкий поклон вам, родные!

… Первые флаги были скорбными, их вывешивали над воротами дома, где жили родители шахидов.

Их провожала вся улица, сотни людей – знакомые и незнакомые — приходили в дома родителей шехидов, чтобы выразить соболезнования родным и близким и оплакать погибших героев. Чем могли помогали соседи – только держитесь, родные. Но согбенные горем плечи матерей уже никогда больше не выровняются, не останется слез в выплаканных глазах отцов. Остается только гордость – пусть скорбная, пусть трагическая – за вклад, сделанный их сыновьями в великий путь победы азербайджанской армии. Так же как и беспрерывная скорбь по безвременной утрате.

Я тоже кладу цветы на эти алтари. Каждое утро. Мне хочется прижаться щекой к этим фотографиям, чтобы передать им свое тепло, свою безмерную благодарность, хотя понимаю, что нет в мире слов и жестов, способных воскресить мертвых…. И только флаги, бьющиеся на ветру, возвращают меня к реальности.

Вечная память вам, родные! Азербайджан никогда не забудет вашего великого подвига во имя победы, которую мы ждали 27 лет. Безумству храбрых поем мы песню.

Яна Мадатова

Minval.az