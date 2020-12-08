В целях обеспечения безопасности движения техники, задействованной в военном параде на площади Азадлыг, на некоторых улицах и проспектах столицы введены ограничения.

Об этом сообщили в управлении Государственной дорожной полиции (ГДП) города Баку.

Сообщается, что в настоящее время движение от пересечения проспекта Рашида Бейбутова — Нефтчиляр определено в двух направлениях – по улицам Зарифы Алиевой, Узеира Гаджибекова, мост Джаваншира и улица Афияддина Джалилова.

Во избежание заторов на этих участках просьба к водителям максимально не пользоваться личными автомобилями в направлении круга Азнефть, проспекта Нефтчиляр и площади Азадлыг до окончания военного парада. Полностью ограничено движение на всех улицах и проспектах, пересекающихся в направлении площади Азадлыг и морского порта.

Также, предусмотрено изменение направлений от 20-го участка, 14-го километра дороги Баку-Сальян, плавательного бассейна в поселке Баилово и административного здания Управления пожарной охраны Сабаильского района. При движении по улице Афияддина Джалилова и улице Юсифа Сафарова можно ехать лишь направо.

На территории Нового бульвара движение на частных автомобилях также будет ограничено. На всех дорогах в этом направлении размещена военная техника.

Движение автомобилей по проспекту Кара Караева, рядом со станцией метро Короглу, по проспекту Гейдара Алиева в сторону центра было изменено на проспект Зии Буниятова.

Minval.az