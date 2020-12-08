Фонд «YAŞAT» оплатит расходы на образование раненных в ходе боев за территориальную целостность Азербайджана.

Это указано в «Порядке формирования, управления и использования средств Фонда поддержки обеспечения раненых в ходе боев за защиту территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов (Фонд «YAŞAT»), утвержденном сегодня указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, средства фонда используются по следующим направлениям:

— оплата потребительских кредитов и других долговых обязательств, взятых до получения статуса семьи шехида или установления инвалидности;

— оплата расходов на лечение и психологическую поддержку;

— оплата расходов, связанных с получением образования, а также дополнительного образования, повышением профессиональной подготовки, развитием творческого потенциала;

— улучшение бытовых условий;

— другие направления, определенные Попечительским советом.

Minval.az