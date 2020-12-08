Президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев выступил с инициативой назвать новую станцию Бакинского метрополитена «8 ноября» в честь Дня Победы.

В постановлении Кабинета Министров Азербайджанской Республики говорится:

«По инициативе Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева новую станцию Бакинского метрополитена, расположенную по адресу Насиминский район, улица Джейхуна Салимова, 1065-й квартал, назвать «8 ноября».

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