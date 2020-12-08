Продолжается подготовка к военному параду, посвященному победе в Отечественной войне.

С целью подготовки к параду военные самолеты Вооруженных сил сегодня провели полеты над Бакинской бухтой.

Отметим, в военном параде, который состоится на площади Азадлыг, примут участия свыше 3000 военнослужащих, будут продемонстрированы до 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятые на вооружение современная военная техника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, а также военные корабли и катера.

На параде также будет представлена часть военных трофеев, захваченных у противника, разгромленного Азербайджанской Армией в ходе Отечественной войны.

Minval.az