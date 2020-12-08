Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда поддержки раненых в ходе боев за защиту территориальной целостности Азербайджанской Республики и обеспечения семей шехидов (Фонд «YAŞAT»).

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Помимо этого президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Попечительского Совета Фонда обеспечения раненых в ходе боев за защиту территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов (Фонд «YAŞAT»).

Согласно сообщению, в состав ПС Фонда вошли:

Абдуллаев Чингиз Акиф оглу

Ализаде Севиндж Аскерхан гызы

Асланов Новрузали Давуд оглу

Ашина Месуд

Ибрагимов Мансум Исрафил оглу

Искендеров Анар Джамал оглу

Гасымов Балакиши Алекпер оглу

Новрузов Джахангир Муталлиб оглу

Рамалданов Шаир Рамалдан оглу

Сафаралиева Рена Теймур гызы

Закиев Ильхам Азизага оглу

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