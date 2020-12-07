Сабаильский районный суд рассмотрел ходатайство гособвинителя по замене меры пресечения заключение под стражу на домашний арест в отношении 15 человек, задержанных во время акции в Баку 14 июля.

Ходатайство было удовлетворено, и наказание активистам ПНФА Рамиду Нагиеву, Гюндузу Мирзаеву и нескольким другим было заменено на домашний арест. Отметим, что еще 21 человек, задержанный во время акции, был освобожден под домашний арест 16 ноября этого года, сообщает «Тренд».

Напомним, что в ночь с 14 на 15 июля во время митинга в поддержку азербайджанской армии в Баку группой лиц были совершены действия, которые повлекли грубое нарушение общественного порядка, нарушители взломали двери и окна административного здания Милли Меджлиса, проникли внутрь и оказали сопротивление сотрудникам полиции.

Задержанным лицам было предъявлено обвинение по статьям 186.2.1 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества с причинением крупного ущерба потерпевшему), 233 (Организация действий, способствующих нарушению общественного порядка или активное участие в таких действиях) и 315 (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса Азербайджана.

Членам ПНФА Фуаду Гахраманлы и Мамеду Ибрагиму было предъявлено дополнительное обвинение по статье 278.1 (Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Азербайджана, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя государства) УК Азербайджана.

Minval.az