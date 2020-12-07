7 декабря в Нахчыванском международном аэропорту состоялась церемония встречи шехидов.
Как говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов принял участие в мероприятии.
В церемонии также приняли участие представители государства и правительства, офицеры представительства аппарата военного атташе Вооруженных сил Турции в Нахчыванской Автономной Республике и члены семей шехидов.
Гробы с телами шехидов — военнослужащих Алиева Ибрагима Мустафа оглу и Мамедова Сахила Расим оглу, обернутые в азербайджанский флаг, были доставлены на место церемонии в сопровождении военных.
Память шехидов была почтена минутой молчания.
Председатель Верховного Меджлиса выразил почтение памяти шехидов.
Солдаты Нахчыванской сводной общевойсковой армии произвели залп в честь шехидов.
Затем были озвучены аяты из Корана, тела были шехидов были отправлены для захоронения в родные села.
Председатель Верховного Меджлиса встретился с членами семей шехидов и выразил им соболезнования.