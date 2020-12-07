Тело военнослужащего Азербайджанской армии Ниджата Нагиева, ставшего шехидом в Отечественной войне, доставлено в родное село Гызылагадж Сальянского района.
В доме шехида Нагиева Ниджата Ибрагим оглу 2001 г.р. была проведена церемония прощания, сообщает «Репорт».
После церемонии прощания тело шехида было предано земле на кладбище села Гызылагадж.
В церемонии приняли участие члены семьи шехида, руководящие лица ИВ Сальянского района, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности.