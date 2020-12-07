Одним из шехидов, павших в Отечественной войне, является сотрудник Гянджинской городской прокуратуры, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Согласно информации, Ализаде Юксал Ильгар оглу родился пятого июля 1996 года в семье бывшего сотрудника органов прокуратуры Ильгара Алиева.

С 2017 года он занимал должность старшего специалиста в Гянджинской городской прокуратуре.

Записавшийся добровольцем для отправки на фронт во время Товузских боев в июле 2020 года, Юксал Ализаде принял участие в начавшейся 27 сентября 2020 года Отечественной войне.

Minval.az