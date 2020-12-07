Академия национальной премии «Humay» назвала лауреатов 2020 года. Отметим, что премия «Humay» — первая азербайджанская национальная премия, учреждённая в 1993 году Международным культурным обществом «Бакинец», и ежегодно вручается Академией за достижения в области культуры, искусства, спорта, телевидения, журналистики, туризма и науки.

За большие успехи и вклад в развитие национального хореографического искусства премией «Хумай» награждена прима-балерина Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Заслуженная артистка республики Нигяр Ибрагимова.

А за успехи в достижении в азербайджанском национальном исполнительском искусстве мугам награждены ведущие солисты мугамного сектора Театра оперы и балета Заслуженная артистка Азербайджана Арзу Алиева и Айтен Магеррамова.

То, что в этом году трое ведущих солистов Театра удостоены престижной национальной премии «Хумай» несомненно является ярким показателем профессионального и творческого имиджа Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Minval.az