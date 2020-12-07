призвал граждан активно участвовать в наказании в соответствии с законом тех, кто требует дополнительных выплат от коронавирусных больных.

Как сообщили в TƏBİB, в настоящее время тысячи медработников с честью выполняют свой долг по защите здоровья наших граждан в 46 больницах специального режима, выделенных для борьбы с пандемией.

«Но с сожалением отмечаем, что некоторые лица, пытаясь злоупотреблять служебными полномочиями, не гнушаются тем, чтобы бросить тень на труд наших врачей, ставящих под угрозу свою жизнь и здоровье. Для внесения ясности в обсуждения, идущие в соцсетях о том, что есть люди, требующие дополнительных выплат в процессе лечения от коронавируусных больных, просим вас активно участвовать в наказании в соответствии с законом тех, кто этим занимается.

Можете быть уверены, что конфиденциальность при обращениях будет соблюдаться, обоснованные факты будут собраны и переданы для расследования в правоохранительные органы», цитирует АПА.

Minval.az