Мать шехида Малика Зульфугарова, жителя поселка станция Каррар Кюрдамирского района, погибшего в боях за освобождение Физули во время Второй карабахской войны, пожертвовала выделенные государством средства в Фонд помощи Вооруженным силам.

Егана Адилова посчитала более целесообразным направить единовременную помощь в размере 10 000 манатов на нужды солдат и офицеров, стоящих на страже Родины. Она также поблагодарила главу государства за внимание и заботу, проявленную к семьям шехидов, передает Qafqazinfo.

Единственный сын в семье Малик с первых дней Отечественной войны воевал на передовой, героически став шехидом.

19-летний шехид был похоронен 21 октября в родном поселке.

Minval.az