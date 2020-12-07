В Азербайджане в связи с пандемией COVİD-19 предложены сокращение рабочего дня и перевод большинства работников на деятельность в режиме онлайн.

Доктор философии по медицине Язгюль Абдиева сказала, что в настоящее время в стране очень стремительно распространяется коронавирус, и суточное число заражений, превышающее 4000 случаев в последние дни, делает необходимым принятие новых мер.

По ее словам, несмотря на то, что Оперативный штаб при Кабмине порекомендовал частным предприятиям ввести 30-процентный лимит по числу сотрудников, многие предприятия этого не соблюдают.

«Наблюдения показывают, что во многих учреждениях на работу приходит весь персонал. Причем люди работают по обычному рабочему графику. Поэтому предлагаю, чтобы в период пандемии рабочий день составлял не 9 часов — с 09:00 до 18:00, а хотя бы 5-6 часов в день», — цитирует Абдиеву Тренд.

Minval.az