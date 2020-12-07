Делегация во главе с председателем правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB) Рамином Байрамлы провела ряд встреч в Министерстве здравоохранения Турецкой Республики, сообщили в TƏBİB.

На встрече с заместителем министра здравоохранения Турецкой Республики Эмине Алп Меше состоялся обмен мнениями и опытом по возможности совместной разработки вакцины двумя братскими странами, стратегии вакцинации, определения групп, которым вакцина будет вводиться в первую очередь.

Minval.az