Всемирно известный фотожурналист иранского происхождения Реза Дегати в очередной раз поделился снимками из освобожденного от армянской оккупации Агдама.

«Агдам, Хиросима 21 века.

Я нашел эту статую почти в одном километре от того места, где она стояла, напротив городского театра.

Почему после преднамеренного разрушения этой статуи, которая была символом города, они унесли изуродованные части и бросили их в парк, который раньше был местом воскресных семейных посиделок с детской площадкой? Это загадка. Я так и не мог найти голову.

После освобождения района, группа «Мугамное трио» в составе Мансума Ибрагимова, Эльчина Гашимова и Эльнура Ахмедова сыграла перед руинами театра «Карабахские песни». Это было волшебно», — написал Реза Дегати на своей странице в Facebook.

Agdam, the Hiroshima of 21 century .

I found that statue almost one kilometer from where it used to stand in front of… Опубликовано Reza Deghati Воскресенье, 6 декабря 2020 г.

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