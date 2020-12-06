Как сообщалось ранее, в ходе контрнаступательной операции ВС Азербайджана от армянской оккупации был освобожден Зангиланский район.

Отныне на въезде в Зангилан установлен указатель с надписью на азербайджанском языке и государственным флагом.

Minval.az