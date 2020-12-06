В связи с Днем памяти в Азербайджанской Республике вносится изменение в Трудовой кодекс.

Соответствующий законопроект включен в повестку завтрашнего заседания Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса, которое будет проведено в видеоформате.

В соответствии с предложенной в Трудовой кодекс статьей 106.1 (День памяти в Азербайджанской Республике), ежегодно 27 сентября будет отмечаться в стране День памяти – день почтения памяти шехидов, погибших в борьбе за освобождение от оккупации земель Азербайджанской Республики.

Minval.az