По данным «Лаборатории Касперского», в 2020 году в сети активно рос объем скама — мошеннических рассылок и онлайн-объявлений, говорится в сообщении азербайджанского представительства «Лаборатории Касперского».

Было отмечено, что цель скама — выманить деньги у пользователей

С января по ноябрь текущего года компания обнаружила почти 86 тысяч подобных ресурсов по всему миру, из них 62,5 тысячи были заблокированы во втором полугодии. Среди наиболее популярных у скамеров схем в этом году можно выделить:

сообщения на тему различных социальных выплат, в том числе связанных с коронавирусной инфекцией (таких ресурсов было обнаружено порядка 15,6 тысячи);

предложения, связанные с досками объявлений, сервисами доставки или заказа еды (найдены 8,6 тысячи подобных сайтов);

опросы от имени якобы крупных компаний и брендов (зафиксировано 6,5 тысячи подобных ресурсов).

Механизм такого онлайн-мошенничества практически всегда одинаков: под предлогом скидки, выгодной акции или другого денежного бонуса злоумышленники заманивают пользователя на фальшивую страницу. Когда человек проходит все этапы опроса или анкеты, его просят перевести «закрепительный платёж» (около семи азербайджанских манатов). Но никакого бонуса он не получает, а «комиссия» уходит злоумышленникам.

Как сообщили в представительстве компании, в Азербайджане количество попыток переходов пользователей на скам-страницы в 2020 году уже превысило 87 тысяч.

«Интерес к скаму у злоумышленников продолжает расти. Одна из причин заключается в том, что для создания скам-ресурсов от них не требуется никаких специфических навыков, главное — придумать правдоподобную уловку. Если представить сумму потенциального ущерба от скама в 2020 году в Азербайджане, то она могла бы составить 610 тысяч манатов. Столько получили бы мошенники, если бы каждая заблокированная нашими продуктами попытка перехода на подобный ресурс всё же повлекла за собой обман хотя бы одного пользователя», — сказал представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

Советы и напоминания «Лаборатории Касперского» об основных правилах безопасности:

не переходите по сомнительным ссылкам из писем и сообщений в мессенджерах;

помните — если предложение чересчур заманчиво, то, скорее всего, это фейк;

если вы узнали о той или иной акции и хотите принять в ней участие, проверьте, действительно ли эта компания или бренд её проводят на официальном сайте или в официальных аккаунтах в социальных сетях.

Minval.az