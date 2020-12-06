Уважение культурных ценностей разных национальностей – именно этот фундамент, исторически заложенный в Азербайджане, послужил тому, что сегодня в республике уделяется огромное значение сохранению культурного многонационального наследия. Об этом заявил первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, комментируя тему сохранения памятников культуры на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе.

«Азербайджан всегда славился своей многонациональной многоконфессиональной культурой и историей. Более того, мультикультурализм, который, к сожалению, так и не смог прижиться в большинстве европейских стран, для Азербайджана это естественная и органичная среда обитания. Таким Азербайджан был, и таким Азербайджан остается. Достаточно проехать по столице Азербайджана. Баку в своей архитектуре, в своем внешнем облике является блестящим показателем мультикультурализма. Имена зодчих самых разных стран и национальностей еще с 18 века вносили и по сей день вносят свою лепту в неповторимый образ Баку. Это относится и ко всем районам Азербайджана, где в самых разных уголках есть памятники архитектуры и истории разных конфессий и национальностей. Это же относится в полной мере и к землям Карабаха.

Уже многие годы в моей памяти, а я это могу наблюдать все годы второй половины 20 и нынешнего века, государственные власти Азербайджана, соответствующие институты всегда очень заботливо и внимательно относились к сохранению, реставрации и воссозданию памятников. Достаточно привести в пример Ичери-шехер (в простонародье «Старый город»— старинный жилой квартал, историко-архитектурный заповедник в столице Азербайджана городе Баку — прим. ред.). Я еще помню, когда это был весьма запущенный небольшой район в самом центре города. А сегодня обновленный Ичери-шехер с сохраненными уникальными элементами национальной культуры и зодчества является своеобразной визитной карточкой Баку. И таких примеров много.

Лично у меня нет ни каких сомнений, одновременно с экономическим возрождением освобожденных районов Карабаха огромное внимание там будет уделено и восстановлению памятников архитектуры и культуры. Их сохранность, в независимости от того к какой конфессии принадлежат храмы, будет гарантированно обеспечена. Более того, я уверен, будет сделано все, чтобы эти памятники жили своей полноценной жизнью.

Такой подход в Азербайджане не новый, он сложился исторически и заложен в культуре народа. Об этом убедительно свидетельствует тот факт, что Азербайджан благодаря деятельности Фонда Гейдара Алиева и лично президента Фонда Мехрибан Алиевой внес свой значительный вклад в реставрацию католических святынь Ватикане. Уже одно это является свидетельство того, что уж на территории собственной страны ни один памятник, ни один храм не останется без заботы», — рассказал Михаил Гусман, слова которого приводит «Москва-Баку».

Minval.az