Писатель Чингиз Абдуллаев в соцсети Facebook разоблачил вранье армянской стороны. Приводим его мнение без сокращений.

Война закончилась победой Азербайджана. На протяжении двух месяцев нашими оппонентами и их союзниками была развернута ожесточенная пропагандистская компания, в которой принимали участие даже руководители ряда государств. Итак:

1. В Азербайджане воюют переброшенные туда пять тысяч сирийских боевиков. Теперь покажите, где они находятся? Куда их спрятали? В таком количестве? Ложь.

2. На стороне Азербайджана воевали турки. Мы никогда не скрывали наши особые отношения с Турцией. Даже сейчас, когда есть договоренность о турецких миротворцах, это вызывает неприятие некоторых лиц. Ложь. Победа была одержана силами азербайджанской армии, ее солдат и офицеров. При этом мы благодарны Турции и ее советникам и за помощь, и за ее позицию в ходе конфликта.

3. В небе воевали турецкие самолеты. Именно они сбивали армянские самолеты. Ложь, которую легко разоблачали в Москве.

4. Два месяца ежедневно говорили, что азербайджанский блицкриг провалился. Уже были захвачены некоторые районы. В беседе со мной по американскому каналу вице-спикер армянского парламента Ален Симонян заявил: «Взяли несколько метров»!?. Это было уже в конце октября. В передачах Соловьева все эксперты говорили о провале наступления. Ложь.

5. Всеми военными действиями руководил Эрдоган. Азербайджан сам ничего не решает. Ложь. Всеми действиями в Азербайджане руководил наш уважаемый президент Ильхам Алиев.

6. Азербайджанская армия несет колоссальные потери при наступлении. Три к одному. Ложь. Мы потеряли гораздо меньше людей и техники чем наши соседи. Намного меньше.

7. В Азербайджане сложилась нездоровая общественно-политическая ситуация. Ложь. Азербайджан никогда в истории своей независимости не был так сплочен и един.

8. Азербайджан сознательно уничтожает христианские храмы. Ложь. Мы – страна, провозгласившая мультикультурализм своей государственной политикой. У нас строятся храмы, церкви, соборы, синагоги. При том, что мы мусульманская страна, у нас уважают представителей всех религий и, в отличие от наших соседей, никогда не оскверняют культовые места других религий.

9. Азербайджанская армия никогда не сможет победить «героическую» армию бывшей автономной области и регулярные войска наших соседей. Было сказано, что мы «нация торговцев», а наши визави «нация воинов». Ложь. Шушу брали в рукопашном бою наши герои. Наши азербайджанцы, доказавшие, что мы можем гордиться своими солдатами. Спасибо и представителям всех народов, чьи дети погибали за правое дело нашей страны.

10. Россия предала Армению, и она не смогла противостоять объединенным силам Турции и Азербайджана. Ложь. Россия в лице президента Путина поведала миру о том, что всегда выполняла свои союзнические обязательства, перебрасывая оружие и технику в Армению. Но принципиальная позиция России была в том, что территория Нагорного Карабаха это территория Азербайджана. Что признавали все страны мира, не признающие независимость бывшей автономной области. Среди которых была и сама Армения.

Теперь об этой дезинформации и откровенной лжи никто не вспоминает. Теперь появляются новые домыслы и новые вызовы. Мы должны быть готовы и к ним. Но самое главное сделали наши герои — живые и мертвые. Наши солдаты и офицеры. И наш президент, который отныне навсегда вошел в мировую историю. Сын великого Гейдара Алиева доказал, что он выдающийся продолжатель дела своего отца. Отец спас нашу страну в девяностые, заложил основы новой государственности. Сын вернул отвоеванные земли, восстановив честь и достоинство своего народа. Могу представить, как бы отец гордился своим сыном. Они так и останутся вдвоем в нашей и мировой истории. На долгие годы. Навечно! Навсегда!



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