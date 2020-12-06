За 10 месяцев 2020 года экспорт азербайджанской продукции в Хорватию в годовом исчислении вырос с 306,205 миллионов долларов США до 448,808 миллионов долларов, что на 46,6 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Долевое участие Хорватии в общем экспорте Азербайджана составило 3,67 процента от совокупного объема против 1,82 процента за аналогичный период прошлого года.

В январе-октябре 2020 года импорт хорватской продукции в Азербайджан составил 2,134 миллиона долларов, в то время как годом ранее этот показатель составлял 1,231 миллиона долларов.

Долевое участие Хорватии в общем импорте Азербайджана осталось неизменным и составило 0,02 процентов.

Объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Хорватией составил 450,9 миллионов долларов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46,2 процентов больше.

Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Хорватией за отчетный период осталось положительным, составив 446 миллионов долларов.

Minval.az