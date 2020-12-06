«Здесь можно увидеть страшное лицо войны, разрушения. Здесь мы стали свидетелями разрушений».

Об этом сказал совершивший поездку в освобожденный от оккупации город Агдам заместитель председателя Палаты депутатов парламента Италии Этторе Росато.

Э.Росато считает, что нигде нельзя увидеть более ужасающие кадры, чем в Агдаме: «Это покинутая земля, сюда вернется жизнь. В Агдаме мы стали свидетелями насилия, все дома, вся инфраструктура разрушены, причинен ущерб природе. Благодаря усилиям азербайджанского народа на эти земли вернется жизнь, разрушенные дома будут восстановлены. Верю, что мы увидим другую картину, когда снова приедем сюда через 5 лет» (цитата по АПА).

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