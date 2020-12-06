Государственное агентство занятости при Министерстве труда и соцзащиты оказало поддержку в трудоустройстве более 500 человек, из числа участников Отечественной войны и их семьям, семьям шехидов, мирным жителям, пострадавшим от армянского террора.

Об этом сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты населения.

Так, 305 из них, в том числе 215 членов семей шехидов, 70 ветеранов войны и раненых были задействованы в программе самозанятости, часть из них уже обеспечена активами, а остальные продолжают обеспечиваться.

Помимо этого ведется работа по привлечению к оплачиваемым общественным работам более 200 человек, в том числе 82 члена семей шехидов, 110 ветеранов войны и раненых или членов их семей и др.

Более ста из них уже работают, а другие будут привлечены к общественным работам в ближайшие дни.

Minval.az