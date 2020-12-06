Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация Палаты депутатов парламента Италии сегодня посетит Агдамский район.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, итальянские депутаты на месте ознакомятся с ситуацией на освобожденных от оккупации территориях.

Делегацию во главе с заместителем спикера Палаты депутатов Этторе Росато будут сопровождать руководитель азербайджано-итальянской рабочей группы по межпарламентским связям Азер Керимли и другие депутаты.

Отметим, что итальянские депутаты посетили Гянджу, где в результате армянского террора 11 и 17 октября было убито, ранено и уничтожено множество людей, и возложили цветы вокруг разрушенного жилого дома в память о погибших мирных жителях.

Minval.az