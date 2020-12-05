По мнению специалистов, попытки заниматься самолечением являются одной из причин роста числа заражений и летальных исходов от коронавируса, сообщает Trend.

Нередки случаи, когда люди, заразившиеся коронавирусом, полагают, что это сезонный грипп и пытаются лечиться самостоятельно, избегая обращения к врачу. Впоследствии здоровье человека, заразившегося коронавирусом, может серьезно ухудшиться. В итоге все равно придется обратиться за врачебной помощью, но уже с болезнью в запущенной форме. Все это приводит к росту смертности среди заразившихся COVID-19.

Как сказали в TƏBİB, хотя у гриппа и коронавируса много схожих симптомов, есть и существенные отличия. Первое важное отличие в том, что симптомы гриппа развиваются быстрее.

Поначалу при заражении COVID-19 человек может ощущать лишь небольшую слабость. В целом в числе симптомов COVID-19 высокая температура или озноб, кашель, затрудненное дыхание, усталость и слабость, боль в мышцах или во всем теле, головная боль, потеря обоняния и вкуса, боль в горле, заложенность носа или насморк, боль в желудке, диарея, тошнота.

Симптомы гриппа включают в себя кашель, высокую температуру (не во всех случаях), боль в горле, заложенность носа или насморк, боль в мышцах или во всем теле, головную боль и усталость.

«Поскольку у этих заболеваний очень много схожих симптомов, при их появлении рекомендуются незамедлительная самоизоляция и обращение за медицинской помощью для постановки точного диагноза», — сказали в TƏBİB.

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