Председатель Иракского туркменского фронта Эршат Салихи направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

В письме говорится:

Уважаемый господин Президент.

Мы стали свидетелями успешного проведения контрнаступательной операции, начатой героической азербайджанской армией для освобождения Карабахского региона, около тридцати лет находившегося под оккупацией.

Капитуляция Армении благодаря успешным переговорам, проведенным Вами в политической и дипломатической плоскости, а также высокому профессионализму, продемонстрированному Армией под Вашим руководством на поле боя, освобождение азербайджанских земель, оккупированных в результате нарушения норм международного права, являются исторической победой.

Желаю, чтобы подписанное 10 ноября Заявление принесло мир и процветание всему Кавказу. Мы также желаем, чтобы наши азербайджанские братья, находившиеся на протяжении последних 25 лет в положении беженцев и вынужденных переселенцев, вернулись на свои земли и их дома были в скором времени восстановлены.

Уважаемый господин Президент, от имени туркменской нации, Иракского туркменского фронта и от себя лично поздравляю Вас и в Вашем лице всех азербайджанских братьев с этой славной Победой.

Эршат Салихи, Председатель Иракского туркменского фронта

Minval.az