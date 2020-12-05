Обнародованы сферы, деятельность которых будет продолжена в рамках особого карантинного режима на административной территории городов Шеки, Лянкяран, Гахского, Загатальского, Билясуварского, Джалилабадского, Масаллинского, Исмаиллинского, Губинского, Хачмазского районов.

Как сообщает АПА, это отражено в изменении в постановлении Кабинета министров «О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом».

Согласно решению, деятельность следующих сфер будет продолжена:

— деятельность правоохранительных, судебных органов, органов, в которых предусмотрена военная служба и адвокатов;

— деятельность других государственных органов (учреждений) (в рамках предельного числа, установленного Кабинетом Министров);

— деятельность учреждений здравоохранения и социального обслуживания, дезинфекционные услуги;

— коммунальные услуги (вода, электроэнергия, газ, отопление, связь и телекоммуникации, бытовые отходы);

— грузовые перевозки и логистические услуги;

— деятельность предприятий, осуществляющих бесперебойную работу, а также предприятий по производству, поставке, хранению и оптовой торговле пищевой продукцией;

— сельское хозяйство, мелиорация и водное хозяйство;

— деятельность аптек, продовольственных магазинов (за исключением рынков и ярмарок), заправочных станций;

— деятельность средств массовой информации;

— деятельность финансовых учреждений (банков, страховых и других учреждений);

— охранные службы.

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