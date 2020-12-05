Обнародованы сферы, деятельность которых будет продолжена в рамках особого карантинного режима на административной территории городов Шеки, Лянкяран, Гахского, Загатальского, Билясуварского, Джалилабадского, Масаллинского, Исмаиллинского, Губинского, Хачмазского районов.
Как сообщает АПА, это отражено в изменении в постановлении Кабинета министров «О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом».
Согласно решению, деятельность следующих сфер будет продолжена:
— деятельность правоохранительных, судебных органов, органов, в которых предусмотрена военная служба и адвокатов;
— деятельность других государственных органов (учреждений) (в рамках предельного числа, установленного Кабинетом Министров);
— деятельность учреждений здравоохранения и социального обслуживания, дезинфекционные услуги;
— коммунальные услуги (вода, электроэнергия, газ, отопление, связь и телекоммуникации, бытовые отходы);
— грузовые перевозки и логистические услуги;
— деятельность предприятий, осуществляющих бесперебойную работу, а также предприятий по производству, поставке, хранению и оптовой торговле пищевой продукцией;
— сельское хозяйство, мелиорация и водное хозяйство;
— деятельность аптек, продовольственных магазинов (за исключением рынков и ярмарок), заправочных станций;
— деятельность средств массовой информации;
— деятельность финансовых учреждений (банков, страховых и других учреждений);
— охранные службы.