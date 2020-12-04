Боевые расчёты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» самарского полка ПВО Центрального военного округа выполнили первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области после перевооружения в середине ноября.

Расчёты ЗРК «Триумф» обнаружили ракету-мишень «Кабан», имитирующую оперативно-тактическую ракету, отработали сопровождение, и на высоте более 15 км цель была успешно уничтожена, сообщает RT.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она уничтожает любые воздушные цели противника в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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